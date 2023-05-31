РФ все больше проигрывает инициативу в войне – разведка Британии

В Минобороны Великобритании утверждают, что в последние недели российские войска уступили инициативу в войне и вынуждены реагировать на действия.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре министерства по российско-украинской войне 31 мая, сообщает Украинская правда.

"С начала мая 2023 года Россия все больше уступает инициативу в конфликте и реагирует на действия Украины, а не активно продвигается к собственным военным целям" , – заявили британские аналитики.

Они констатировали, что в течение мая 2023 года Россия осуществила 20 ночных односторонних атак дронами и крылатыми ракетами в глубине территории Украины. Однако РФ не имела значительных успехов в достижении своих вероятных целей: нейтрализации усовершенствованной украинской противовоздушной обороны и уничтожения украинских сил противовоздушной обороны.

На местах РФ передислоцировала свои войска для реагирования на партизанские атаки на западе России.

"В оперативном плане российское командование, вероятно, пытается создать резервные силы и расположить их там, где, по их мнению, состоится украинская контратака. Однако это, вероятно, было подорвано тем, что незадействованные силы взамен были направлены на заполнение пробелов на линии фронта вокруг Бахмута" , – говорится в обзоре британских разведчиков.

Накануне британская разведка информировала, что размер военных расходов России почти наверняка остается высоким, что оказывает давление на ее государственные финансы.