МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины в 2023 году

МВФ улучшил свой прогноз по росту украинской экономики в 2023 году до 1−3% против -3% до +1%, поскольку экономика постепенно адаптируется к условиям войны, сообщает Новое время.

"Украинская экономика показала невероятную устойчивость — экономическая активность в первом квартале возросла, энергетическая инфраструктура возобновилась после атак, валютный рынок стабилизировался, а инфляция начала решительно снижаться" , — сообщил глава миссии МВФ Гэвин Грэй.

По словам Грея, Фонд ожидает более сильного восстановления,

Он добавил, что перспективы остаются очень неопределенными, поскольку война продолжается.

"Внедрение структурных реформ в рамках программы, включая реформу государственного управления, борьбу с коррупцией и управление государственными инвестициями, укрепит институции и заложит основу для мощного и устойчивого роста. Они, в частности, улучшат среду, способствуя усилиям по восстановлению и реконструкции, которые сейчас начинает власть, и, таким образом, будут способствовать привлечению крайне необходимых инвестиций частного сектора" , — добавил глава миссии.

Ранее сообщалось, что Украина и МВФ достигли соглашения на уровне персонала по вопросу пересмотра четырехлетней программы Фонда.