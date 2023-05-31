В США самую младшую миллиардершу отправили в тюрьму на 11 лет

Основательница и эксглава компании Theranos Элизабет Холмс, не так давно признанная самой молодой женщиной-миллиардером, во вторник была отправлена отбывать 11-летний срок заключения в Техасе за мошенничество и обман инвесторов, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении CBS News.

"39-летняя Холмс будет отбывать наказание в женском лагере минимального режима в Брайане, штат Техас, расположенном примерно в 95 милях к северо-западу от Хьюстона, где она выросла и стремилась стать технологическим визионером, подобно соучредителю Apple Стива Джобсу" ,- отмечается в сообщении.

У женщины остался почти двухлетний сын, родившийся за несколько недель до начала суда, а также трехмесячная дочь.

Бывшую главу Theranos смогут посещать члены семьи, там также есть игровые места для детей и для проведения семейных встреч, отмечает телеканал.

Как сообщалось, компания Theranos на протяжении многих лет работала над разработкой универсального прибора, который, по утверждению авторов, должен по одной капле крови диагностировать заболевание. Однако, по версии обвинения, это устройство оказалось обманом, а глава компании "Холмс" была обвинена в сознательном введении в заблуждение инвесторов проекта. Присяжные признали ее виновной по четырем из 11 пунктов обвинения, в том числе в сговоре с целью мошенничества против инвесторов, обмане общественности и мошенничестве с использованием электронных средств.