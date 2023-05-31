Легион "Свобода России" вербует россиян для штурма Москвы – The Times

Боец легиона "Свобода России" с позывным Цезарь заявил, что российские партизаны, которые атаковали силы Кремля с территории Украины, имеют "тысячи" желающих вступить в их ряды и будут продолжать рейды на границе, пока их силы не станут достаточно большими для штурма Москвы.﻿﻿ Об этом, со ссылкой на The Times, сообщает Украинская правда.

"У нас есть серьезные возможности. У нас есть минометы, бронемашины, "Стингеры", переносные противотанковые комплексы и высокоэффективное подразделение беспилотной разведки" , - рассказал боец легиона изданию.

Он рассказал, что в легионе "Свобода России" насчитывается от 500 до 1000 бойцов.

По его словам, они планируют увеличивать численность по мере того, как все больше россиян будут готовы восстать против режима диктатора Владимира Путина.

"Цезарь" подчеркнул, что добровольцы сначала будут удерживать "кусок территории России", который в будущем "станет плацдармом для наступления на Москву". По плану добровольцев, именно тогда начнется "кремлевская кампания".

Цезарь отмечает, что все они являются гражданами России: "Мы не преступники и не частная военная компания, как "Вагнера". Все мы являемся гражданами РФ. Некоторые из нас раньше служили в ВСУ".

Штурм на территории России на прошлой неделе стал первым случаем длительных боевых действий на российской территории с начала войны и первым вооруженным вторжением в Россию со времен пограничных столкновений между советскими и китайскими войсками в 1969 году.