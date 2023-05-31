Данилов: Кадырову стоит мстить Путину, а не Украине

Секретарь Совета национальной обороны Украины Алексей Данилов заявил, что главе Чечни Рамзану Кадырову следует мстить не Украине, а России, сообщает Украинская правда.

Об этом он заявил в Twitter.

"Кадырову стоит мстить Москв ﻿﻿ е и лично Путину, а не угрожать Украине. Это россияне убивали и уничтожали чеченцев. Это россияне принесли на чеченскую землю века рабства, тысячи убитых и замученных женщин и детей, уничтоженные города и оскверненные могилы предков.

Не украинцы танками сравнивали с землей Грозный вместе с его мирными жителями, это были российские танки. Чеченский народ об этом помнит, а тем, кто забыл, пора вспомнить!" , — заявил он.

Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил "местью в полном смысле слова" на украинском фронте, "в зоне СВО", за массированную атаку беспилотниками на Москву 30 мая, в которой российская пропаганда обвиняет Украину.