Зеленский и Путин могут посетить Турцию — Hürriyet

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор могут посетить Турцию. Это произойдет после инаугурации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет турецкое издание Hürriyet.

"Путин совершит отдельный специальный визит в Турцию. После Путина президент Украины Зеленский приедет в Турцию" , — рассказала корреспондент Hürriyet Ханде Фират со ссылкой на источники.

По ее словам, на этих визитах, которые Путин и Зеленский проведут один за другим, будут обсуждаться ход войны и зерновое соглашение.

Также она отметила, что на инаугурацию президента Турции приедет большое количество иностранных лидеров.