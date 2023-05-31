В Кривом Роге задержана информатор российских спецслужб

В Кривом Роге задержана женщина, которая вероятно собирала разведывательные данные о местах базирования и маршрутах перемещения Сил обороны и передавала их ФСБ России.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которая в начале полномасштабного вторжения России поддержала агрессора и неоднократно высказывалась об этом среди окружающих.

"Задержанная попала в поле зрения ФСБ, которая впоследствии дистанционно привлекла ее к негласному сотрудничеству против Украины. Захватчики использовали эти данные для корректировки повторных и подготовки новых воздушных атак на Кривой Рог" , — говорится в сообщении.

Кроме сбора разведданных она также фиксировала последствия российских воздушных ударов по городу. Получившуюся информацию передавала врагу через Telegram.

Для выполнения враждебных задач подозреваемая самостоятельно объезжала улицы Кривого Рога и осуществляла скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов.

В настоящее время задержанная находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.