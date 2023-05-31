Украина получила от США очередные $1,25 млрд — Шмыгаль

Украина получила от США $1,25 млрд. финансовой поддержки в рамках проекта Всемирного банка PEACE, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Средства пойдут на поддержку государственного бюджета, в частности, социальные и гуманитарные расходы" , — написал он.

Глава правительства поблагодарил США и Всемирный банк за помощь в борьбе с российскими агрессорами.

Напомним, что 28 апреля Украина получила предварительный грант от США на такую же сумму. Напомним, с начала войны объем международной поддержки финансирования бюджета Украины превысил $50 млрд. На прошлой неделе Украина получила очередной транш в 1,5 млрд евро от ЕС.