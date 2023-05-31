СБУ подготовила подозрения блогерам, засветившим работу ПВО

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в среду объявляет подозрение нескольким блогерам, которые обнародовали видео работы украинской ПВО во время обстрелов Киева 16 мая.﻿﻿ Об этом, со ссылкой в правоохранительных органах, сообщает Украинская правда.

Подозрение подготовлено по статье "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения".

Одной из этих блогеров является жена наркодилера Юрия Чернецкого, который сейчас отбывает срок в тюрьме, певица Инна Воронова.

Правоохранители установили личности шестерых жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки России на Киев 16 мая.

Инна Воронова во время ночной атаки россиян на Киев 16-го мая сняла в сториз кадры работы украинской ПВО. Вскоре певица удалила видео и записала обращение с кучей извинений.