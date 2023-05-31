Bloomberg: Ситуация с госдолгом США не повлияет на помощь Украине

Двухпартийное соглашение по предотвращению долгового дефолта не ограничит способность администрации президента США оказывать больше помощи Украине, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома в комментарии Bloomberg на условиях анонимности.

По словам чиновника, любая дополнительная военная помощь будет проходить через Конгресс как дополнительная мера, на которую не будут распространяться ограничения соглашения на федеральные расходы.

Также директор бюджета Белого дома Шаланда Янг заявила, что не ожидает, что соглашение будет иметь какое-либо влияние на способность администрации получить большее финансирование для Украины.

Пока непонятно, коды Белый дом может попросить у Конгресса дополнительное финансирование для Украины.

В декабре президент Байден подписал закон о пакете помощи Украине на 45 млрд долл. в рамках законопроекта о расходах на конец года. Чиновники администрации заявили, что должны выделить достаточно денег, чтобы хватило до конца этого финансового года в сентябре.

По данным Госдепартамента, США предоставили 36,9 млрд долл. помощи в сфере безопасности с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.