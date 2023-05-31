Twitter потерял две трети стоимости после покупки Маском

Стоимость социальной сети Twitter упала на две трети от суммы в $44 млрд, которую за покупку компании заплатил миллиардер Илон Маск, сообщает Новое время.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на расчеты инвесткомпании Fidelity.

Миллиардер закрыл ледку по приобретению Twitter в октябре 2022 года. Однако уже в ноябре прошлого года Fidelity снизила оценку соцсети до $20 млрд.

Теперь инвесткомпания снова произвела переоценку — теперь Twitter стоит всего 33% от того, что Маск заплатил за компанию — $15 млрд. Bloomberg теперь оценивает долю Маска в Twitter в $8,8 млрд.

Пересмотр стоимости компании снизил состояние Маска на $850 млн с его примерно $187 млрд. При этом, в этом году Маск стал примерно на $48 млрд богаче, в основном благодаря удорожанию на 63% акций Tesla.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter теряет популярность среди ранее активных пользователей.

Также сообщалось, что ежедневный доход Twitter снизился на 40% по сравнению с прошлым годом. Более 500 рекламодателей приостановили работу с социальной сетью после того, как миллиардер Илон Маск приобрел и возглавил ее в октябре прошлого года.