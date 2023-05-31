Президент Еврокомиссии призвала предоставить Украине дальнобойное оружие

﻿Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала "тех, кто может" предоставить Украине дальнобойное вооружение, сообщает Европейская правда.

Об этом она сказала во время выступления в среду на форуме Globsec в Братиславе.

В речи фон дер Ляйен подчеркнула, что необходимо стоять на стороне украинцев "так долго, сколько это необходимо".

"Неотложной потребностью, и вы это знаете, является военная помощь, чтобы поддерживать усилия украинских вооруженных сил. Вот почему мы только что предложили Акт о производстве боеприпасов" , – сказала она.

"Те, кто может, должны предоставить Украине дальнобойную артиллерию и системы вооружения. Это может помочь Украине выровнять на поле боя разрыв в дальности до сил вторжения" , – добавила фон дер Ляйен.

Напомним, президент США Джо Байден накануне заявил, что вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS все еще находится на рассмотрении.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Байдена объясняет украинской стороне нежелание передавать ракеты большей дальности ATACMS тем, что в таком случае их может остаться слишком мало в запасах американской армии.

В то же время Великобритания, как известно, предоставила Украине собственные дальнобойные ракеты Storm Shadow.