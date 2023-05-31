Рада приняла закон о реформе Фонда госимущества: что изменится
Верховная Рада во вторник, 30 мая, приняла во втором чтении законопроект №8250, вносящий изменения в закон "О Фонде государственного имущества Украины" для его оптимизации. Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета Рады Ярослав Железняк.
За проект закона проголосовал 231 народный депутат.
Согласно пояснительной записке, целью закона определено повышение эффективности деятельности региональных органов ФГИУ и изменение процедуры назначения и увольнения заместителей председателя Фонда.
"На сегодняшний день ФГИ состоит из головного офиса и 12 региональных отделений, каждое из которых является отдельным юридическим лицом. Это приводит к сложностям в операционном управлении. К тому же это немалое количество чиновников и значительные расходы из Государственного бюджета – около 500 млн грн в год.
Поэтому в законопроекте №8250 мы предлагаем ликвидировать региональные отделения и сделать Фонд целостным юридическим лицом", - объяснял в колонке на ЭП нардеп Алексей Мовчан.
В принятом законе, в частности, закреплено, что ФГИ осуществляет свои полномочия непосредственно и через свои региональные отделения, которые лишаются статуса юридического лица.
Председателю ФГИУ, согласно принятым изменениям, предоставляются полномочия создавать и ликвидировать региональные отделения Фонда и своим решением назначать своих заместителей без согласования с правительством.