Рада приняла закон о реформе Фонда госимущества: что изменится

Верховная Рада во вторник, 30 мая, приняла во втором чтении законопроект №8250, вносящий изменения в закон "О Фонде государственного имущества Украины" для его оптимизации. Об этом сообщил﻿ первый заместитель налогового комитета Рады Ярослав Железняк.

За проект закона проголосовал 231 народный депутат.

Согласно пояснительной записке, целью закона определено повышение эффективности деятельности региональных органов ФГИУ и изменение процедуры назначения и увольнения заместителей председателя Фонда.

"На сегодняшний день ФГИ состоит из головного офиса и 12 региональных отделений, каждое из которых является отдельным юридическим лицом. Это приводит к сложностям в операционном управлении. К тому же это немалое количество чиновников и значительные расходы из Государственного бюджета – около 500 млн грн в год.

Поэтому в законопроекте №8250 мы предлагаем ликвидировать региональные отделения и сделать Фонд целостным юридическим лицом" , - объяснял в колонке на ЭП нардеп Алексей Мовчан.

В принятом законе, в частности, закреплено, что ФГИ осуществляет свои полномочия непосредственно и через свои региональные отделения, которые лишаются статуса юридического лица.

Председателю ФГИУ, согласно принятым изменениям, предоставляются полномочия создавать и ликвидировать региональные отделения Фонда и своим решением назначать своих заместителей без согласования с правительством.