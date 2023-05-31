Дуда: Путин еще не проиграл, не стоит смеяться над танками 1960-х

Президент Польши Анджей Дуда предостерег от поспешных заявлений о проигрыше России в развязанной войне против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом Дуда сказал в разговоре с Алмаром Латуром, генеральным директором Dow Jones, издателем The Wall Street Journal.

"Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну, а его поражение состоит в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финский народ колебался, стоит ли ему отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны" , – заявил президент Польши.

Он выразил надежду, что Путин проигрывает войну. Однако, отметил Дуда, "пока мы имеем ситуацию, когда российский каток давит Украину, сотни людей гибнут на фронте ежедневно, при этом россиян больше 100 миллионов, а украинцев меньше 40 миллионов".

"Уже одна эта разница показывает, кто здесь имеет преимущество. Для россиян человеческая жизнь ничего не значит, для украинцев каждая жизнь – на вес золота. Это разные культуры. Россия – ядерная сверхдержава, она имеет гигантские запасы оружия – и что из того, что мы смеемся над тем, что она вывозит танки с 1960-х годов, когда каждый танк весит 50-60 тонн. Если он едет, он раздавит, независимо от того, современный ли он" , – сказал польский президент.

Путин проигрывает войну, когда российская армия будет вытеснена за пределы международно-признанных границ Украины, убежден Дуда.