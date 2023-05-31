Зеленский: Россия убила по меньшей мере 483 ребенка

За 15 месяцев полномасштабной войны против Украины Россия убила по меньшей мере 483 украинских ребенка и еще почти тысячу детей искалечила. Об этом сказал﻿ Владимир Зеленский на конференции "UA: Война. Недопетая колыбельная" по случаю Международного дня защиты детей.

Президент процитировал дневник 8-летнего мальчика Егора из блокадного Мариуполя, который начинается так: "ВОЙНА. Я хорошо поспал, проснулся и улыбнулся".

"Мы живем во времена, когда для детей это счастье. Когда каждую ночь – сирены воздушной тревоги, и просто поспать – это счастье, это ценно. Когда каждую ночь – ракетные атаки, и проснуться утром – это действительно бесценно" , – констатировал Зеленский.

Он процитировал другие воспоминания маленького мариупольца: "У меня – рана на спине, содранная кожа. У сестры – ранение головы. У мамы – вырванное мясо на руке и рана на ноге...". Егор также писал: "У меня умерла бабушка Галя, две собаки и любимый город Мариуполь...".

Президент подчеркнул, что Россия нарушает права детей, разрушая жизни украинцев.

"Это продолжается 15 месяцев. Российские агрессия, террор 15 месяцев уничтожают не просто здания, а фундаментальные права человека – фундаментальные права наших детей. Право на безопасность, на образование, право на развитие, на охрану здоровья, право на отдых, досуг, а, самое главное, – неотъемлемое и самое главное право ребенка на жизнь. Право, которое Россия забрала у по меньшей мере 483 украинских детишек, и это только те судьбы, о которых мы с вами знаем точно.

Стоит всегда называть вещи своими именами, а не определенными официальными формулировками, которые, на мой личный взгляд, несколько искажают истину, размывают суть и смягчают ужас всего того, что Россия сделала и что она делает.

Россия убила – и именно поэтому такие формулировки будут у меня – Россия убила 483 ребенка по меньшей мере. Убила. Это не то, что можно назвать словами "они стали жертвами российской агрессии" или "они погибли в результате вооруженного конфликта". Нет! Россия убила этих детей. Еще почти тысячу детей Россия искалечила. И об этом нельзя сказать "они получили повреждения в результате боевых действий" , - заявил президент.

Зеленский добавил, что Россия абсолютно сознательно уничтожила дома миллионов семей и детей – и об этом тоже нельзя сказать, что "они потеряли жилье из-за соответствующих боевых действий".

В Украине немало городов и сел стерто "с лица земли": целые кварталы, улицы, дома, под завалами которых Россия похоронила понятие "права детей", сказал Зеленский.