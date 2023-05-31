Молдова надеется вступить в ЕС до 2030 года вместе с Приднестровьем

Молдова надеется присоединиться к Европейскому Союзу до 2030 года вместе с непризнанным Приднестровьем, несмотря на нынешнее присутствие российских войск, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом президент Молдовы Мая Санду заявила в интервью Bloomberg.

Она считает, что разрешением конфликта с Приднестровьем станет проведение экономических реформ и борьба с коррупцией. Это, по ее мнению, поставит Молдову на четкий путь вступления в ЕС и покажет людям в Приднестровье, что связи с блоком, а не Россией, принесут пользу их жизни.

"Чем быстрее мы повысим уровень жизни, тем быстрее у нас будет шанс на воссоединение" , — сказала Санду.

При этом правительство Кишинева обвиняет Россию в том, что она стремится отменить стремление Молдовы вступить в ЕС путем разжигания нестабильности, поддержки прокремлевских политических сил и организации протестов против реформ, направленных на повышение прозрачности и верховенства права.

В феврале Молдова получила разведданные от Украины о том, что Россия пытается свергнуть законное правительство страны.

"Мы почувствовали попытки России дестабилизировать нашу страну и подорвать наши усилия по построению сильных институтов и сильных демократических процессов, и поэтому интеграция в ЕС является для нас столь важной" , — сказала Санду.

Кроме того, пророссийские политические партии призывают к отставке Санду, ведь реформы правительства перед вступлением в ЕС включают усилия по борьбе с коррупцией и подавление олигархов, обвиняемых в истощении государственных финансов. Однако президент сказала, что готовится переизбраться в следующем году, чтобы сохранить проевропейские настроения.