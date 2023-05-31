"Укрзализныця" расширяет сообщение между Киевом и Варшавой

"Укрзализныця" запускает в тестовом режиме на маршруте Киев-Варшава поезд, сформированный из 14 стандартных вагонов УЗ для согласования с польской стороной - на сегодняшний день польские железнодорожники пропускают на этот маршрут только специальные вагоны с 3-местными купе.﻿ Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Тестирование проходит на маршруте Киев - Варшава, поскольку сейчас это направление является самым дефицитным: количество запросов от пассажиров в 10 раз превышает предложение мест.

Предложение мест на этот поезд ограничено тем, что на сегодняшний день польские железнодорожники пропускают по этому маршруту лишь специальные вагоны более "узкого" габарита RIC, имеющие 3-местные купе.

Для того чтобы улучшить ситуацию Укрзализныця:

провела переговоры о совместимости вагонов с польской инфраструктурой;

получила технические согласования от польского регулятора UTK (Urząd Transportu Kolejowego);

выполнила успешный тестовый заезд поезда, сформированного из вагонов стандартного для Украины габарита 1-ВМ.

"Мы договорились с польскими коллегами о финализации этого проекта. Ранее были проведены все испытания, и мы понимаем, что наши стандартные вагоны могут беспрепятственно преодолевать расстояние от Киева до Варшавы и обратно.