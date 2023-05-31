Зерновой экспорт Украины превысил 45 млн тонн — Минагрополитики

В текущем маркетинговом году — с 1 июля 2022 года по 31 мая 2023 года - Украина отправила на экспорт 45,29 млн тонн зерновых и зернобобовых. Об этом заявили в Министерстве аграрной политики и продовольствия, сообщает Корреспондент.

В частности, Украина экспортировала 15,442 млн т пшеницы, 2,647 млн т ячменя, 17,9 тыс. т ржи и 26,868 млн т кукурузы.

Для сравнения: с июля 2021 по 31 мая 2022 года Украина экспортировала 47,011 млн т зерновых и зернобобовых, в том числе 18,57 млн т пшеницы, 5,679 млн т ячменя, 161,9 тыс. т ржи и 22,295 млн т кукурузы.

В мае текущего года из Украины было экспортировано 3,403 млн т зерновых и зернобобовых (в мае в прошлом году - 1,142 млн т), в том числе 1,044 млн т пшеницы (в мае в прошлом году - 44 тыс. т), 182 тыс. т ячменя (в мае 2022 года - 11 тыс. т) и 2,17 млн т кукурузы (1,084 млн т). В мае этого года и в мае прошлого года Украина не осуществляла экспорт ржи.

С начала 2022/2023 маркетингового года Украина экспортировала 141,5 тыс. т муки (в 2021/2022 — 71 тыс. т).