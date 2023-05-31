Польша предоставила Украине помощь на сумму до $8 млрд – Дуда

Польша в связи с полномасштабным вторжением России предоставила Украине в прошлом году помощь на сумму до $8 млрд, что составляет около 1,5% ВВП страны, сообщает Европейская правда.

Об этом президент Польши Анджей Дуда сказал в разговоре с Алмаром Латуром, генеральным директором Dow Jones, издателем The Wall Street Journal.

Дуда подчеркнул, что после начала полномасштабного вторжения поляки "очень тепло" приняли украинцев.

"Люди отдавали свои квартиры, буквально делились хлебом. Польское государство взяло на себя определенные расходы, мы поддерживали наших предпринимателей, вкладывали деньги.

Мы подсчитали, что вся помощь Украине в 2022 году составила около 1,5% нашего ВВП, $7-8 миллиардов. Это большие деньги, мы не получили за это европейскую помощь" , – сказал польский президент.

По словам Дуды, в Польше уважают украинцев, потому что "все знают, что это трудолюбивые люди".

"Они работают во всех отраслях, начиная от элементарной работы и заканчивая технологиями высокого качества. Сегодня они влияют на развитие нашей экономики. Они являются важной частью нашего рынка труда, их 2-3 миллиона" , – добавил президент Польши.

Дуда также предостерег﻿ от поспешных заявлений о проигрыше России в развязанной ею войне, предупредив, что РФ продолжает мобилизовать войска и имеет запасы техники.