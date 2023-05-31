Зеленский назначил нового руководителя Одесской области

Президент Владимир Зеленский 30 мая назначил главой Одесской областной государственной администрации Олега Кипера, сообщает Деловая столица.

Соответствующий указ №312/2023 обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Кипера Олега Александровича главой Одесской областной государственной администрации" , — говорится в указе.

Олег Кипер до назначения занимал должность главы Киевской городской прокуратуры. До этого был внештатным советником главы ОПУ Андрея Ермака.

Напомним, Олег Кипер был люстрирован, но в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора, считая, что люстрация его была безосновательной, а причастность к узурпации власти Виктором Януковичем – не установлена.

СМИ сообщали о совместном бизнесе жен Олега Кипера и Сергея Кизя, бывшего заместителя генпрокурора Юрия Луценко. Журналисты " Схем : коррупции в деталях" сообщали, что Кизь ездит на машине Кипера (BMW X5 2010 года).

Как сообщалось, Кабинет министров согласовал кандидатуру Олега Кипера на должность главы Одесской ОГА.