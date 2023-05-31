В Бундестаге призвали передать Украине ракеты дальностью до 500 км

Германия должна предоставить Украине ракеты Taurus с дальностью полета 500 км, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил эксперт по вопросам обороны, депутат Бундестага Александр Мюллер со ссылкой на BILD.

"Украина по-прежнему нуждается в нашей солидарности в защите своей страны от агрессора" , — заявил Мюллер.

Решающим фактором в этом вопросе, по мнению политика, являются потребность с украинской стороны и наличие соответствующих запасов с немецкой стороны.

"Если и то, и другое взвешено и оправдано, то ничего нельзя возразить против отправки, чтобы Украина могла продолжать защищаться от нападения России, которое нарушает международное право" , — сказал Мюллер.

Taurus — крылатая ракета класса "воздух-поверхность", благодаря дальности полёта в 500 километров она сможет поражать цели далеко за нынешней линией фронта на востоке Украины.

Отметим, ракеты большой дальности поставляет Украине только Великобритания.