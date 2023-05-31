В киевском метрополитене под поезд попал человек: движение поездов ограничили

В Киеве закрыли три станции метро на "синей" ветке из-за попадания женщины под поезд. По предварительным данным, это молодая девушка, которая прыгнула на рельсы сама и погибла, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

"Движение поездов по синей линии метро осуществляется от станции "Героев Днепра" до станции "Майдан Независимости" и от станции "Лыбедская" до станции "Теремки". Закрыты на вход и выход станции: "Площадь Украинских Героев" (бывшая "Площадь Льва Толстого"), "Олимпийская" и "Дворец "Украина" , — сказано в сообщении.

В КГГА уточнили, что на станции "Дворец "Украина" пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызвали все необходимые службы, в том числе и медиков.

Журналистка Наталья Соколенко сообщила, что молодая девушка сама прыгнула под поезд. По предварительной информации, она погибла.