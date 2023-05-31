Путин не посетит церемонию инаугурации Эрдогана, нашли замену
Российский диктатор Владимир Путин не посетит церемонию инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет российское издание "ТАСС".
По словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, Россию на церемонии будет представлять спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Победа Эрдогана в выборах
28 мая, Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу в президентских выборах, обойдя своего соперника Кемаля Киличдароглу во втором туре.
Зеленский и Путин могут посетить Турцию после инаугурации
Согласно данным турецкого издания Hürriye, президент Украины Владимир Зеленский и диктатор Путин могут посетить Анкару после инаугурации Эрдогана, которая запланирована на 3-4 июня.
Первым в страну совершит визит глава Кремля. Это будет его первая поездка в Турцию с 2020 года. Тем временем пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков подтвердил планы Эрдогана и Путина провести двустороннюю встречу. В то же время, он отметил, что дата и место встречи не определены.