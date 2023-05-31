Макрон призвал предоставить "надежные" гарантии безопасности Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен предоставить Украине "ощутимые и надежные гарантии безопасности", сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Le Monde.

По словам Макрона, этот вопрос будет предметом коллективных обсуждений в течение ближайших недель.

Он отметил, что Украина "сегодня защищает Европу" и "настолько хорошо вооружена", что Запад заинтересован в том, "чтобы она имела надежные гарантии безопасности вместе с нами на многосторонней основе".

Макрон добавил, что странам Запада необходимо быть гораздо более амбициозными, чем до сих пор.

По данным СМИ, страны-члены НАТО склоняются к тому, чтобы предложить Украине расширенный формат партнерства и таким образом продемонстрировать политическую поддержку, но и не давать конкретной "дорожной карты" по вступлению.

Напомним, по итогам саммита Украины и североевропейских государств президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна стать следующим членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.