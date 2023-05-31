Минцифра и Nokia будут заниматься модернизацией интернет-сети в прифронтовых городах
Минцифра совместно с финской телекоммуникационной компанией Nokia будет модернизировать интернет-сети в прифронтовых городах, сообщает Новое время.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
В Минцифры отметили, что в деоккупированных городах из-за ежедневных обстрелов даже осколок, зацепивший интернет-кабель на столбе, может «на часы оставить людей без связи».
"20% Украины были под оккупацией. И нуждаются в полном восстановлении телеком-инфраструктуры", — добавили в Минцифры.
В рамках совместного проекта планируют обновить телеком-оборудование и перейти на энергонезависимые интернет-сети — более защищенные и устойчивые к обстрелам и обесточиванию. Кабель будут прокладывать под землей.
Проект начнут разворачивать в Херсонской области.
"Одно из сел — Посад-Покровское, куда недавно ездила команда Минцифры и Nokia. Там из средств связи есть только Starlink вблизи поселкового совета", — отметили в Минцифры.
На первом этапе планируют провести оценку и анализ разрушений, далее — провести проектирование модернизированных сетей, строительство и обновление оборудования.
"После пилотного запуска масштабируем инициативу", — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что телекоммуникациоання компания Nokia помогла российским властям создать систему для прослушивания телефонных разговоров, перехвата сообщений и отслеживания других интернет-коммуникаций.