Генштаб: ВСУ отразили все атаки в районе Марьинки

Российские оккупанты пытались наступать в районе Марьинки Донецкой области, но все их атаки были отбиты, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 31 мая.

В течение суток противник нанес 2 ракетных и 22 авиационных удара, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения сил обороны отразили 16 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы н.п. Галагановка Черниговской области, Середина-Буда, Фотовиж, Горки, Атинское Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Липцы, Стрелка, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Волчанские Хутора, Огурцово, Малая Волчья, Варваровка, Амбарное, Григоровка Харьковской области.

На Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлениях Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационных ударов в районах Тернов и Северской Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровке Луганской области и Новосадовому, Торскому, Спорному Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовка и Белая Гора. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы н.п. Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар, артиллерийским обстрелам подверглись Курахово, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Угледара, Пречистовки. Совершил обстрелы н.п. Богоявленка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил обстрелы населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в том числе: Времовка, Свободное Поле, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Степное Каменское, Запорожской области; Берислав, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомыс, Широкая Балка Херсонской области и Херсон.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Нашими защитниками были уничтожены 2 вражеских разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы.