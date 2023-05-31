СМИ: Эрдоган отказался ехать на саммит Европейского сообщества в Молдову

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в последнюю минуту отказался от участия в европейском саммите в Кишиневе (Молдова), сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Politico.

По словам трех анонимных лиц, участвовавших в подготовке саммита, Эрдоган отказался от участия в последние минуты.

Так называемое Европейское политическое сообщество (EPC) это новый коллектив, который был создан после полномасштабного вторжения России в Украину. Основная задача саммита объединить европейских лидеров за пределами ЕС.

На этот раз на саммите будут присутствовать более 40 европейских лидеров, в том числе из всех 27 стран ЕС, а также из стран, не входящих в ЕС, таких как Великобритания и стран Западных Балкан.

Завтрашняя встреча лидеров станет второй, после инаугурационной встречи в Праге в октябре прошлого года.

Напомним, президент России и военный преступник Владимир Путин не будет присутствовать на церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.