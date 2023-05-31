СМИ: Главарь "ЧВК Вагнер" Пригожин отправился в турне по России

Главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин после Бахмута переключил свою медийную активность на российские регионы, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет "Медуза".

За два дня в конце мая Пригожин успел дать три пресс-конференции — в Екатеринбурге, Владивостоке и Новосибирске (еще одна ожидается в Нижнем Новгороде).

"Повар" Путина презентует некий проект "Вагнер. Второй фронт". Что из себя представляет этот "фронт", до конца не понятно.

"Проект направлен то ли на военно-патриотическое воспитание молодежи, то ли на то, чтобы якобы честно рассказывать россиянам о проблемах, связанных с войной в Украине, а не только об успехах Минобороны РФ (с которым глава ЧВК активно конфликтует)".

Набор тезисов, которые Пригожин озвучивает журналистам, везде примерно одинаковый: война будет долгой, нужно срочно объявлять всеобщую мобилизацию, возвращать смертную казнь и вводить плановую экономику.

При этом главный вагнеровец подчеркивает, что его нынешнюю активность не нужно расценивать как начало политической карьеры: создавать свою партию или баллотироваться в президенты он не планирует.

Среди прочего прокомментировал Пригожин и недавнюю атаку дронов на Москву. Предложил "простым москвичам" набраться терпения, а Минобороны расставить побольше систем ПВО.

Вспомнил он и о своих попытках захватить Бахмут. Пригожин пожаловался, что ему не хватало людей, ему "прекратили давать заключенных", устроили "снарядный голод".

Также главарь "Вагнера" согласился с недавним предложением Рамзана Кадырова ввести в России военное положение.