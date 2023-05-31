Президент Франции выступил против ареста Путина и назвал условие

Президент Франции выступил против ареста президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, если переговоры о завершении войны против Украины будет вести больше не с кем, сообщает Деловая столица.

Об этом Макрон заявил на конференции в Молдове со ссылкой на The Guardian.

"Если через несколько месяцев у нас будет окно для переговоров, вопрос будет в выборе между судом и переговорами, и вам вести переговоры с лидерами, которые у вас есть де-факто, и я думаю, что переговоры будут приоритетом… Вы можете поставить себя в положение, когда вы говорите: "Я хочу, чтобы ты попал в тюрьму, но ты единственный, с кем я могу вести переговоры" , — сказал он.

Как сообщалось, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что российский диктатор Владимир Путин в любой момент может предстать перед Международным уголовным судом.