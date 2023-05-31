Экс-председателю Верховного суда Князеву уменьшили сумму залога

Бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву изменили размер затова, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит трансляция судебного заседания.

На заседании в среду, 31 мая, суд изменил меру пресечения экспредседателю Верховного суда Князеву. Теперь размер залога составляет 75 миллионов гривен вместо 107.

Он останется под стражей до 14 июля. Отметим, что сторона защиты просила изменить меру пресечения на "не связанную с содержанием под стражей". Речь идет о домашнем аресте, так как у Князева нет денег на залог.

Дело Князева

Напомним, в понедельник, 15 мая, правоохранители поймали Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов. А на следующий день пленум Верховного суда поддержал его досрочное прекращение полномочий Князева. Его также лишили должности главы суда.

18 мая ВРП дала разрешение на содержание под стражей Князева, а уже вечером его арестовали до 14 июля с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен.