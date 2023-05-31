Маляр: Оккупанты остановили наступательные действия в Бахмуте

Российские захватчики остановили наступательные действия в Бахмуте для перегруппировки и замены "вагнеровцев" на регулярные войска, но в то же время значительно увеличили количество артиллерийских обстрелов города, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

"По сути, наступательная активность врага на Бахмутском направлении остановлена. Так кажется по новостям, что там затишье. Но это нельзя называть затишьем. Враг увеличил количество артиллерийских обстрелов, то есть он меняет инструменты. Количество обстрелов сегодня соизмеримо со временами самых тяжелых боев за Бахмут.

Россияне сейчас занимаются перегруппировкой и заменой "вагнеровцев" на регулярные войска, однако украинские военные всячески мешают им это делать".

По словам Маляр, под контролем сил обороны остаются окраины города Бахмут в юго-западной части и защитники контролируют вход в сам город.

Заместитель министра обороны также сообщила, что продвижение украинских войск на флангах приостановилось несколько дней назад, но войска не стоят, а выполняют другие военные задачи, направленные на повышение боеспособности.