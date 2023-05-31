США объявили о новом пакете военной помощи Украине: что в него вошло

США объявили о новом пакете военной помощи Украине: что в него вошло
Фото: Flickr

Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $300 млн, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Министерство обороны объявило о предоставлении дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в области безопасности и обороны", — сказано в сообщении.

Оружие предоставляется Украине из запасов США.

В новый пакет военной помощи вошло:

  • дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
  • ракеты AIM-7 для систем ПВО;
  • системы ПВО Avenger;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 105-мм танковые боеприпасы;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • авиационные ракеты Zuni;
  • боеприпасы для беспилотных авиационных систем;
  • противотанковые системы AT-4;
  • более 30 млн патронов для стрелкового оружия;
  • оборудование и системы для разминирования;
  • боеприпасы для разрушения препятствий;
  • приборы ночного видения.

Это уже 39-й пакет военной помощи от США.

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