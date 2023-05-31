США объявили о новом пакете военной помощи Украине: что в него вошло
Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $300 млн, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
"Министерство обороны объявило о предоставлении дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в области безопасности и обороны", — сказано в сообщении.
Оружие предоставляется Украине из запасов США.
В новый пакет военной помощи вошло:
- дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
- ракеты AIM-7 для систем ПВО;
- системы ПВО Avenger;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 105-мм танковые боеприпасы;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- авиационные ракеты Zuni;
- боеприпасы для беспилотных авиационных систем;
- противотанковые системы AT-4;
- более 30 млн патронов для стрелкового оружия;
- оборудование и системы для разминирования;
- боеприпасы для разрушения препятствий;
- приборы ночного видения.
Это уже 39-й пакет военной помощи от США.