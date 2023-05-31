США объявили о новом пакете военной помощи Украине: что в него вошло

Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $300 млн, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Министерство обороны объявило о предоставлении дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в области безопасности и обороны" , — сказано в сообщении.

Оружие предоставляется Украине из запасов США.

В новый пакет военной помощи вошло:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;

ракеты AIM-7 для систем ПВО;

системы ПВО Avenger;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

105-мм танковые боеприпасы;

высокоточные авиационные боеприпасы;

авиационные ракеты Zuni;

боеприпасы для беспилотных авиационных систем;

противотанковые системы AT-4;

более 30 млн патронов для стрелкового оружия;

оборудование и системы для разминирования;

боеприпасы для разрушения препятствий;

приборы ночного видения.

Это уже 39-й пакет военной помощи от США.