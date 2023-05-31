Минобороны заказало у немецкой компании 300 беспилотников Vector

Министерство обороны Украины заказало у немецкой компании Quantum-Systems GmbH 300 дополнительных разведывательных дронов средней дальности типа Vector для ВСУ, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сайт компании.

"Министерство обороны Украины разместило третий заказ на 300 систем Vector, после двух предыдущих заказов на 105 систем Vector в январе 2023 года и 33 системы Vector в августе 2022 года".

Сообщается, что с августа 2022 года система "Вектор" продемонстрировала свою беспрецедентную эффективность в самых сложных условиях.

В частности, указывается, что Vector широко используется и интенсивно испытывается на поле боя в Украине, где он "доказал свою эффективность в военной разведке, наблюдении и рекогносцировочных операциях".

Отмечается, что Vector очень маневренный и готов к использованию за две минуты. Он обеспечивает непрерывное обнаружение вражеских целей независимо от погодных условий, развивает скорость до 72 км/ч и выдерживает длительное время полета.

В компании подчеркнули, что, используя передовые возможности искусственного интеллекта, "Вектор" позволяет украинским войскам быстро собирать критически важную разведывательную информацию и получать стратегическое преимущество.

Quantum Systems заявила, что "с гордостью выражает свою солидарность с Украиной" и "рада подтвердить свое прочное партнерство и непоколебимую поддержку Украины, поставив самые современные беспилотники Vector в соответствии с контрактом с Минобороны".