Разведка Британии: Пригожин снял табу на разговоры о замене Путина

В британской разведке предполагают, что серия критических к власти заявлений руководителя ЧВК Вагнера ослабила в России табу на разговоры о замене президента.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 1 июня, сообщает Украинская правда.

Аналитики обратили внимание на слова российского политика Бориса Надеждина в эфире НТВ 27 мая – он призвал в 2024 году выбрать нового президента, чтобы нормализовать отношения с Европой.

Они отмечают, что Надеждин был заметным критиком войны с начала вторжения, но это вероятно первый призыв к замене Путина, прозвучавший на государственном телеканале РФ.