Тариф на электроэнергию. Планируется ли второй этап повышения цены для населения
Второго этапа повышения тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей пока не предусмотрено. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Новое время.
"Сейчас второй этап не предусматривается. Более того, наши расчеты позволили уменьшить размер тарифа с 2,88 грн/кВт-ч, предлагаемый НКРЭКУ на первом этапе повышения, до 2,64 грн/кВт-ч", — сказал Галущенко на брифинге 30 мая.
Он также отметил, что субсидия на оплату электроэнергии сохранится, и, «даже рассчитываем, что она будет увеличена за счет того, что больше потребителей будут в ней нуждаться».
Министр заверил, что сохранится и ночной тариф на электроэнергию, составляющий 50% общего тарифа.
С сегодняшнего дня население платит за свет 2,64 грн
Напомним, с 1 июня тариф на электроэнергию для населения вырос до 2,64 грн/кВт-ч. Ранее тариф для населения был 1,44 грн/кВт-ч при условии месячного потребления 250 кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч при условии потребления объемов, превышающих этот показатель.
Герман Галущенко отметил, что решение повысить тариф связано с обстрелами энергосистемы Украины прошлой зимой и является критически необходимым.