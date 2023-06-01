Тариф на электроэнергию. Планируется ли второй этап повышения цены для населения

Второго этапа повышения тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей пока не предусмотрено. ﻿Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Новое время.

"Сейчас второй этап не предусматривается. Более того, наши расчеты позволили уменьшить размер тарифа с 2,88 грн/кВт-ч, предлагаемый НКРЭКУ на первом этапе повышения, до 2,64 грн/кВт-ч" , — сказал Галущенко на брифинге 30 мая.

Он также отметил, что субсидия на оплату электроэнергии сохранится, и, «даже рассчитываем, что она будет увеличена за счет того, что больше потребителей будут в ней нуждаться».

Министр заверил, что сохранится и ночной тариф на электроэнергию, составляющий 50% общего тарифа.

С сегодняшнего дня население платит за свет 2,64 грн

Напомним, с 1 июня тариф на электроэнергию для населения вырос до 2,64 грн/кВт-ч. Ранее тариф для населения был 1,44 грн/кВт-ч при условии месячного потребления 250 кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч при условии потребления объемов, превышающих этот показатель.

Герман Галущенко отметил, что решение повысить тариф связано с обстрелами энергосистемы Украины прошлой зимой и является критически необходимым.