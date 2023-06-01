Новый тариф на электроэнергию будет действовать до 31 декабря, — Кабмин

Тариф на электроэнергию для населения, установленный 30 мая, будет действовать с 1 июня по 31 декабря 2023 года включительно﻿. Об этом говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на сайте Кабинета министров, сообщает Деловая столица.

Постановление №544 от 30 мая 2023 г. касается тарифа на электроэнергию "для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей".

Согласно документу, тариф составляет 2,2 грн/кВт-ч плюс НДС 0,44 грн/кВт-ч — итого 2,64 грн/кВт-ч.

Фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей установили на период с 1 июня по 31 декабря 2023 года включительно.

Напомним, 30 мая Кабинет министров принял постановление о повышении тарифов на электроэнергию для населения до 2,64 грн за кВт-ч. с 1 июня. По оценкам министра энергетики Германа Галущенко, для одной семьи сумма в платежке увеличится в пределах 250 грн.