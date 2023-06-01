Сырский о Бахмуте: Это лишь временное затишье, изменился формат операции

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что изменен формат операции на Бахмутском направлении, поэтому наблюдается временное затишье, сообщает Украинская правда.

"Ситуация на Бахмутском направлении изменилась. Наблюдается значительное уменьшение любых активных действий врага при увеличении количества обстрелов из тяжелого вооружения, в основном из артиллерии и минометов.

На первый взгляд кажется, что враг отказался от продолжения наступательных действий на этом направлении, но это впечатление не соответствует действительности.

Временно произошло изменение формата операции, что связано с выводом подразделений "Вагнера" и заменой их на армейские и десантные части. Поэтому нынешняя ситуация может производить впечатление затишья. Но, к сожалению, это лишь временное затишье" , - сообщил генерал изданию.

Сырский подчеркнул, что враг стремится перехватить инициативу, чтобы не допустить украинских контрнаступательных действий и самому перейти в наступление.