Кличко отреагировал на скандал с закрытым укрытием

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил﻿, что договорился с патрульной полицией, что правоохранители во время тревог будут объезжать столичные укрытия, чтобы проверить, открыты ли они.

"Договорились с патрульной полицией Киева, что они помогут контролировать работу укрытий ночью.

Будут объезжать в комендантский час во время воздушной тревоги укрытия, которые есть на карте города и проверять, открыты ли они. И оперативно передавать информацию городским службам" , - заявил мэр столицы.

В КГГА сообщили﻿, что сейчас правоохранители проводят следственные действия в поликлинике Деснянского района, вблизи которой ночью 1 июня погибли двое взрослых и ребенок.

Кличко отметил, что обломок ракеты упал у входа в медучреждение через 4 минуты после объявления воздушной тревоги − тогда, когда люди направлялись в укрытие.

"Сейчас следствие устанавливает, было ли открыто укрытие. И были ли в нем люди. Потому что, по информации спасателей, после повреждения поликлиники, из нее выводили группу людей" , - подчеркнул Кличко.

По словам мэра, в Деснянском районе повреждены три школы, детский сад, 6 домов и полицейский участок.

Всего в результате ночного обстрела столицы пострадали 19 человек. Из них три человека погибли, в том числе один ребенок. 16 ранены, 9 человек госпитализированы, один из них − в тяжелом состоянии. Семеро − получили амбулаторную помощь.

Мэр отметил, что в каждом районе города ответственность за работу укрытий несут руководители учреждений, где расположены укрытия, и главы районов.

Он также добавил, что в школе рядом с поликлиникой, возле которой погибли люди, бомбоубежище было открытым и в нем были люди.

Кличко подчеркнул, что дал поручение всем главам районов "еще раз проверить все укрытия".

Ранее столичный житель Ярослав, чья жена погибла во время атаки россиян 1 июня, рассказал, что люди прибежали ночью в укрытие, но им никто не открыл.

Прокуратура сообщила, что проводит следственные действия в медицинском учреждении, где во время ракетной атаки россиян 1 июня было закрыто укрытие.