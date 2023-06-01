Зеленский: Три шага, как Европа может помочь победе Украины

Президент Владимир Зеленский в своем выступлении на саммите Европейского политического сообщества заявил о существовании известного Европе плана, который позволит Украине справиться с российской агрессией, сообщает Украинская правда.

Президент, который открывал дискуссию после выступления президента Молдовы Майи Санду, выразил уверенность, что его объяснения известны партнерам. "Каждый из вас это знает", – заявил он, обращаясь к лидерам почти 50 государств, собравшихся в замке Мими в селе Бульбоака.

По словам Зеленского, есть три шага и, по сути, направления помощи.

"Первое – это полная защита от российского террора, прежде всего на земле, но также на небе", – пояснил он, призвав Запад предоставлять Украине боевые самолеты и системы ПВО, которые позволят Украине получить преимущество на поле боя.

Во-вторых, Зеленский призвал мир четко определяться со всеми проявлениями российской агрессии, не только в Украине, а также привел пример российской оккупации в Молдове.

Мы все видим, откуда происходит агрессия, кто является агрессором. Россия выбрала путь агрессии... Но российский контингент находится в Приднестровье уже более 30 лет. И как долго еще будет там оставаться? На этот вопрос надо дать ответ" , – пояснил он.

Как третий элемент преодоления агрессии Зеленский назвал вступление Украины в НАТО и ЕС.

"На саммите НАТО должна быть четкая дорога к членству и должны быть одобрены гарантии безопасности, а осенью – также должны начаться переговоры в ЕС" , - отметил президент.

Зеленский также убежден, что в долгосрочном периоде место в ЕС получат не только Молдова с Грузией, но и Беларусь