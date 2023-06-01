В России у Пригожина растёт рейтинг доверия

Доверие жителей России к владельцу группы "Вагнер" Евгению Пригожину значительно выросло. Если месяц назад его назвали только 1% опрошенных, то уже в мае 4% больше всего доверяют именно ему.﻿ Об этом, со ссылкой на данные опроса независимого "Левада-центра", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным опроса, чаще всего респонденты называют в качестве политиков и общественных деятелей, которым доверяют больше всего, президента Владимира Путина (42%). На втором месте премьер-министр Михаил Мишустин (18%), на третьем - министр иностранных дел Сергей Лавров (14%).

Также жители России доверяют военному министру Сергею Шойгу (10%).

Респонденты назвали бывшего президента Дмитрия Медведева (4%), лидера КПРФ Геннадия Зюганова (4%), спикера Госдумы Вячеслава Володина (3%), мэра Москвы Сергея Собянина (3%).

В рейтинге также присутствуют пропагандисты Владимир Соловьев (2%) и Дмитрий Песков (2%).

Кто такой Пригожин

Уроженец Ленинграда, Пригожин отсидел около 10 лет в 1980-х за уголовные преступления. До войны с Украиной Пригожин был известен как "повар Путина" и создатель военной группы "Вагнер", которая в основном занималась операциям в Африке и в Сирии.

В марте 2022 года группа привлечена к войне против Украины. В 2022 году Пригожин набрал в российских тюрьмах десятки тысяч заключенных, большинство из которых погибло на Донбассе при штурме Бахмута.

В последнее время выросла медийная активность Пригожина. Он резко критикует военное ведомство РФ, а также самого Путина, которого он назвал "счастливым дедушкой".