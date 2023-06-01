Можно ли было не повышать тариф на электричество

С 1 июня в Украине на 57–83% повышают тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей. Как это ударит по кошелькам украинцев и отразится на экономике, пишет Алексей Шевнин, Деловая столица.

Кабинет Министров внес изменения в постановление, которым фиксируются цены на электричество для бытовых потребителей. Теперь домохозяйства должны платить по 2,64 грн за кВт-ч вне зависимости от объемов использования (ночной тариф остается на уровне 50% от обычного).

До 1 июня тариф для населения составлял 1,44 грн за кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт час — свыше 250 кВт-ч в месяц. Средневзвешенная фиксированная цена — 1,56 грн/кВт-час. Для сравнения: средняя цена, которую платят предприятия (с учетом доставки и налогов), превышает 6 грн за кВт-ч.

Почему повышают тариф

Итак, бытовые потребители получают электричество по льготному тарифу — в течение многих лет правительство возлагает специальные обязанности (ПСО) на НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" для обеспечения украинцев более дешевыми киловаттами. По данным Минэнерго, выполнение ПСО этим госкомпаниям обошлось суммарно в 80 млрд грн.

Модель рассчитана на то, чтобы за счет прибыли от продаж электроэнергии промышленности компенсировать разницу в тарифах для населения (технически это делается через другое госпредприятие, чтобы деньги дошли до непосредственных поставщиков услуг). Но полномасштабная война по сути разрушила эту схему ударами по экономике в целом и энергетике в частности.

Во-первых, в результате боевых действий, падения деловой активности и миграции — спрос на электроэнергию в Украине упал, причем население уменьшило потребление на 20%, а бизнес — на 40%: такой дисбаланс означает, что невозможно субсидировать домохозяйства на прежних условиях за счет прибыли от продаж промышленным потребителям

Во-вторых, Украина потеряла контроль над Запорожской АЭС.

В-третьих, враг разрушил часть энергетической системы, некоторое время пришлось даже импортировать энергию из Европы. Поэтому профильные представители власти постоянно подчеркивают: объекты генерации и инфраструктуры нужно срочно восстанавливать, чтобы успеть к новому отопительному сезону.

Последний вызов стал главным аргументом за повышение тарифов именно сейчас. По оценкам KSE, стоимость разрушенного энергетического оборудования составляет $8,1 млрд. Однако во власти называют гораздо более скромную сумму минимально необходимых средств. По подсчетам главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрея Геруса, на восстановление энергосистемы к следующему отопительному сезону понадобится более $1 млрд. В частности, речь идет о ремонте подстанций, монтаже и защите новых трансформаторов. Кстати, примерно столько денег и планируется дополнительно собрать с населения благодаря повышению тарифов.

На этом стоит сделать ремарку, что кошельки граждан никогда не были безальтернативным источником средств, потому что Украине помогали соответствующим оборудованием 30 стран. Еще в декабре заявленная гуманитарная поддержка энергосектора от международных партнеров оценивалась в $1,5 млрд, а по состоянию на конец марта мы получили 470 грузов общим весом около 6000 т.

Правительство отчиталось, что распределило помощь между 111 предприятиями энергосектора. К сожалению, отчета о точной стоимости полученного из-за границы оборудования и проценте покрытия им убытков энергосистемы нет в публичном поле, поэтому проверить расчеты по экстренным потребностям сектора в более чем $1 млрд невозможно. Но поскольку этот аргумент остается основным в объяснениях власти, мы его учтем.

По состоянию на конец марта Украина получила 470 грузов зарубежной гуманитарной помощи для энергетического секора

Насколько больше платить: расчет

Следовательно, с повышением до единой отметки в 2,64 грн/кВт-ч тариф на электричество для бытовых потребителей растет на 57-83%.Как это отразится на кошельках украинцев? Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в среднем платежка утяжеляется на 250 грн. Немного конкретизируем. По официальным наблюдениям, до 75% домохозяйств потребляют в месяц не более 250 кВт-ч, поэтому до 1 июня оплачивали его по тарифу 1,44 грн за кВт-ч. В худшем случае они теперь будут переплачивать 300 грн. Понятно, что меньше потребляет семья — тем меньше сумма переплаты. Например, если речь идет о 200 кВт-ч на мест — придется дополнительно выложить 240 грн.

В то же время власти, как всегда, подчеркивают, что наименее состоятельные граждане не заметят повышения благодаря субсидиям. Однако здесь следует напомнить, что сами нормы, в пределах которых государство компенсирует затраты на электричество, слишком низкие (хотя и варьируются в зависимости от наличия электроплит, централизованной поставки горячей воды и т. п.). Поэтому подавляющему большинству граждан с июня придется платить за свет на одну или несколько сотен больше.

"Нерыночная" динамика

Казалось бы, все данные говорят о том, что повышение тарифов актуально. Во-первых, они искусственно занижены, во-вторых, не пересматривались по верхней планке (1,60 грн/кВт-ч) с 2017 г., а по нижней (1,4 грн за кВт-ч) — с 2021 г. Если даже рассматривать период в два года, действующее повышение почти полностью можно было бы объяснить индексацией на инфляцию.

*Часть 2021 р. в Украине действовал единый тариф в 1,68 грн/кВт-ч

Более того, в Нацкомиссии, осуществляющей регулирование рынка электроэнергии и коммунальных услуг, утверждают, что даже новый тариф для населения остается кратно ниже "экономически обоснованного" в более чем 6 грн/кВт-ч (его составляющие приведены в таблице). Приблизительно на ту же сумму выходит и аналитический центр DiXi Grouр, оценивая рыночный тариф для населения. Кстати, Нацкомиссия предлагала еще и второй этап повышения, и хотя его рассматривать не стали, это означает, что в скором будущем возобновятся дискуссии об очередном пересмотре тарифа.

Составляющие "экономически обоснованного" тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей

Средневзвешенная цена покупки-продажи э/э на рынке "на сутки вперед" в марте 2023 г. 3,24 грн/кВт-ч Тариф на услуги по передаче с 01.04.2023 0,43 грн/кВт-ч Средневзвешенный тариф на услуги распределения э/э для II класса напряжения с 01.04.2023 1,32 грн/кВт-ч Средневзвешенный тариф на услуги поставщика универсальных услуг 0,115 грн/кВт-ч НДС 20%

Источник: Энергобизнес

Управление спросом

Но вопрос усугубляется тем, что сейчас военное время. Ходят слухи, что президент Владимир Зеленский до последнего не хотел решаться на этот политически непопулярный шаг. И самое главное — кроме убытков энергетиков, нужно учитывать совокупное уменьшение доходов самих плательщиков (домохозяйств). Это было бы правильно не только с социальной точки зрения (тезис не требует объяснения), но и ввиду холодного экономического расчета. Почему? В рамках экономики чьи-то расходы — это чьи-то доходы и наоборот, к тому же у суверенного государства есть монополия на создание денег. Поэтому экономическую политику нельзя сравнивать с бизнес-администрированием частных компаний, где все проще: входящие денежные потоки означают пополнение счетов, а исходящие — списание.

Вернемся к теме. Представим, что дополнительные 40 млрд грн в год можно будет собрать с населения за счет действующего повышения тарифа (хотя есть вероятность увеличения неплатежей). Куда пойдут деньги? Судя по обоснованиям власти, прежде всего, на закупку импортного оборудования для энергетической инфраструктуры и выполнения работ по его монтажу.

Возможно, "компенсационные" средства от Энергоатома и Укргидроэнерго дойдут до операторов системы распределения и поставщиков универсальных услуг, а те в свою очередь порадуют персонал. Но нужно понимать, что не все 40 млрд грн, которые украинцы дополнительно уплатят за электричество, вернутся в совокупный спрос на другую продукцию. И если энергетик, которому наконец-то выплатили полную зарплату, действительно потратит ее в ближайшем супермаркете, то средства на приобретение иностранного трансформатора пройдут мимо украинского бизнеса со всеми негативными последствиями. И это мы не рассматриваем полуконспирологические версии соцсетей о "яхтах для олигархов", которые разжиреют на новых тарифах…

Конечно, все понимают, что энергосистему отстраивать нужно. Также можно согласиться, что повышение тарифа является быстрым решением в этой ситуации (хотя и не единственно возможным). Но стоит зафиксировать цену вопроса: это миллиарды гривень, на которые украинцы не сделают покупок. А четко поняв проблему, можно сформулировать несколько способов ее решения.

Сегодня уже поздно говорить, что тарифы можно было бы и не повышать. Но следует понимать, что правительство могло бы с большими шансами на успех привлечь целевой кредит на $1,5 млрд для поддержки энергетического сектора — и это также было бы быстрое решение. К тому же, профессиональные финансисты прекрасно знают, как в несколько ходов использовать валютные средства из международных резервов НБУ, даже если напрямую их нельзя пропустить через бюджет.

Но если поднимать тарифы, то как? И что делать для уменьшения негативных последствий?

Во-первых. В экспертных кругах и даже на уровне правительства крутили вариант расширить градацию: кто потребляет много — платит по высшему прайсу. Условно говоря, можно было бы для большинства домохозяйств поднять тариф на меньший процент, но в разы (до рыночного уровня) накрутить расценки для тех, кто может обогревать частные бассейны и сауны. Речь идет не только о социальном аспекте. Именно люди с относительно небольшими доходами сейчас тратят все (или почти все) свои деньги на потребление, к тому же преимущественно продукции украинского производства. Зато богатые склонны к сбережениям, а в потребительской корзине у них больше импортных товаров. Поэтому на этапе восстановления, с точки зрения управления спросом, выгоднее поддержать платежеспособность масс. Но правительство сделало все наоборот — и вообще ликвидировало прогрессивную тарифную шкалу.

Во-вторых. Следует наконец прицельно заняться поддержкой отечественных производителей энергетического оборудования (которые в Украине есть). По возможности дополнительные деньги, которые украинцы заплатят за электричество, должны оставаться дома и работать на нашу экономику, загружать наш бизнес и рабочие места, наконец возвращаться в руки украинцев и государства (в виде налоговых поступлений).

Возможно, после начала массированных обстрелов энергосистемы и стоило открыть беспошлинный ввоз трансформаторов и генераторов, но пора уже подумать и о собственном производстве. К сожалению, самым разрекламированным достижением правительства в укреплении устойчивости энергосети стало получение от Евросоюза 30 млн LED-ламп при живом национальном производителе.

Напоследок следует зафиксировать: увеличение административно установленного тарифа — это быстрое, но непродуктивное действие, просто номинально повышающее стоимость определенного товара и услуги. А ущерб, нанесенный российскими ракетами и дронами, у нас вполне "физический", и его не удастся компенсировать такими простыми решениями без сопутствующего ущерба для экономики. Мы также показали, что повышенный тариф не являлся безальтернативным вариантом, а его внедрение можно было продумать лучше, чтобы минимизировать негативные последствия.