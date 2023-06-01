Коалиции Patriot и истребителей положат конец террору РФ – Зеленский

Благодаря помощи партнеров в рамках коалиции по предоставлению Украине Patriot и современных истребителей будет положен конец российскому ракетному террору, а также это позволит приблизить мир, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Молдове.

Он напомнил, что во время сегодняшней российской ракетной атаки на Киев погибли три человека, в том числе один ребенок.

"Сейчас есть две решающие составляющие: коалиция Patriot, которая положит конец российскому шантажу баллистическими ракетами, и коалиция современных истребителей, которые докажут, что террор против наших городов не имеет шансов" , – отметил Зеленский.

По его словам, скорость формирования этих коалиций "буквально ускоряет мир".

Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества, который проходит в "замке Мими" в селе Бульбоака. После прибытия он заявил, что на встрече будет развивать "коалицию истребителей" и предложит "коалицию Patriot".