Приднестровье не помешает Молдове вступить в ЕС - Боррель

Ситуация с непризнанным Приднестровьем не помешает Молдове вступить в Европейский Союз﻿. Об этом по прибытии на саммит в молдавском селе Бульбоака заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Деловая столица.

"Движение Молдовы в сторону ЕС не зависит от событий в Приднестровье" , – сказал он.

Боррель напомнил, что Кипр смог присоединиться к ЕС, имея территориальные проблемы (остров разделен на Республику Кипр и непризнанную Турецкую республику Северного Кипра).

"Молдова тоже может это сделать" , – добавил он.

Однако, по словам Борреля, для этого Молдова должна в дальнейшем проводить реформы.

Президент Украины Владимир Зеленский, который тоже прибыл на саммит лично, заявил, что Украина и Молдова вместе будут в Евросоюзе.

Президент Европарламента Роберта Метсола, отвечая на вопрос о возможности вступления Молдовы в ЕС до 2030 года отметила, что Евросоюз "будет готов, когда Молдова будет готова".