Приднестровье не помешает Молдове вступить в ЕС - Боррель
Ситуация с непризнанным Приднестровьем не помешает Молдове вступить в Европейский Союз. Об этом по прибытии на саммит в молдавском селе Бульбоака заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Деловая столица.
"Движение Молдовы в сторону ЕС не зависит от событий в Приднестровье", – сказал он.
Боррель напомнил, что Кипр смог присоединиться к ЕС, имея территориальные проблемы (остров разделен на Республику Кипр и непризнанную Турецкую республику Северного Кипра).
"Молдова тоже может это сделать", – добавил он.
Однако, по словам Борреля, для этого Молдова должна в дальнейшем проводить реформы.
Президент Украины Владимир Зеленский, который тоже прибыл на саммит лично, заявил, что Украина и Молдова вместе будут в Евросоюзе.
Президент Европарламента Роберта Метсола, отвечая на вопрос о возможности вступления Молдовы в ЕС до 2030 года отметила, что Евросоюз "будет готов, когда Молдова будет готова".