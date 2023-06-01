В НАТО пока не определились с гарантиями безопасности для Украины — Столтенберг

Страны НАТО пока не определились с гарантиями безопасности для Украины. Альянс сосредотачивается на помощи для окончания войны, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с главами МИД стран-членов Альянса в Осло.

Он подчеркнул, что безопасность Украины должна быть гарантирована после завершения войны. Однако союзники НАТО все еще не пришли к согласию по деталям в этом вопросе.

"Нам нужно убедиться, что история не повторится, чтобы эта модель российской агрессии против Украины действительно прекратилась. Поэтому у нас должны быть рамки для обеспечения гарантий безопасности Украины после окончания войны" , - сказал Столтенберг.

По его словам, пока есть вопросы о том, как будут работать какие-либо обязательства перед Украиной.

Гарантии безопасности для Украины

Украина неоднократно отмечала, что готова присоединиться к НАТО, но, как заявлял президент Владимир Зеленский, это не произойдет до окончания войны. В то же время глава государства призывает Альянс предоставить Украине четкий план вступления и гарантии безопасности.

В НАТО пока не спешат с обещаниями по гарантиям безопасности, но члены организации и генсек подчеркивают, что "дверь открыта" для Украины. По данным западных СМИ, НАТО обсуждает несколько "механизмов безопасности".