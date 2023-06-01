В Одессе произошла перестрелка: есть погибшие и раненые (Обновлено)

В Одессе произошла перестрелка, в результате инцидента погибли два человека. Женщина погибла на месте, позже в карете скорой умер мужчина, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По данным местного издания "Думская", перестрелка произошл вблизи Киевского рынка.

Фото: Нацполиция

Полицейские также сообщили, что в результате происшествия один человек погиб. Еще два человека с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.

Обновлено. В карете скорой помощи скончался 30-летний водитель BMW.

"Предварительно установлено, что причиной стрельбы стал конфликт между находившимися в обоих автомобилях родственниками" , — сообщили﻿ в полиции.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские во главе с руководством следственного управления ГУНП в Одесской области. Обстоятельства устанавливаются, сообщили правоохранители.