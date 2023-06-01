В Украине проверят доступность укрытий и усилят ответственность — Шмыгаль

Кабинет министров примет протокольное решение о проверке работы всех укрытий в стране и, в частности, в Киеве, сообщает Укринформ.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в четверг.

"Сегодня ночью Россия выпустила по Киеву 10 баллистических и крылатых ракет. Во время этой атаки имела место недопустимая ситуация, когда люди не смогли попасть в укрытие. Поэтому прежде всего на сегодняшнем заседании правительства принимаем протокольное решение о проверке работы всех укрытий в стране и, в частности, в городе Киеве" , – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что в любое время суток во время воздушной тревоги они должны быть доступны всем людям.

"Наработаем изменения в законодательство для усиления уголовной ответственности тех, кто своей халатностью подвергает детей и взрослых смертельной опасности. Наказание будет суровым, чтобы такие вопиющие случаи больше не повторялись" , — отметил премьер-министр.

Напомним, в ночь на 1 июня российская армия выпустила в направлении Киева десять ракет "Искандер" – все были уничтожены силами противовоздушной обороны. В результате ночной атаки погибли три человека, среди них ребенок.