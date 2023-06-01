ЕС готовит программу поддержки Украины на десятки миллардов евро — FT

Евросоюз готовит четырехлетнюю программу финансовой поддержки Украины, которая составит десятки миллиардов евро, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов и должностных лиц.

В этом году макрофинансовая поддержка Украины со стороны ЕС составит 18 млрд евро.

По словам дипломатов и официальных лиц ЕС, Еврокомиссия начала работу над предложением, которое поможет удовлетворить потребности страны не только в следующем, но и до 2027 года.

Если этот план одобрят все страны-члены ЕС, которые вряд ли добьются легко, деньги могут быть использованы для общей бюджетной поддержки Украины. В частности, возможно, будет расширен текущий пакет макрофинансовой помощи ЕС на сумму 18 млрд евро.

Также, средства могут быть направлены на первоочередные неотложные потребности Украины в восстановлении. В текущем году они оцениваются в 14 млрд долларов.

Планирование более долговременной помощи Украины, которая может повлечь за собой новый выпуск долговых обязательств комиссией, появилось на фоне пересмотра многолетнего бюджета ЕС, рассчитанного на 2021–2027 годы.

Пока Еврокомиссия в процессе разработки предложений, но они могут быть готовы уже в этом месяце, возможно, к конференции по восстановлению Украины, запланированной на 21-22 июня в Лондоне.