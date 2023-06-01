Европарламент не хочет председательства Венгрии в ЕС — резолюция

Европейский парламент в четверг принял резолюцию, в которой выразил "серьезную обеспокоенность" событиями в Венгрии в свете ее будущего председательства в Совете Европейского Союза, сообщает Украинская правда.

После пленарных дебатов в среду по ситуации с верховенством права в Венгрии европейские парламентарии приняли соответствующий текст резолюции 442 голосами "за" при 144 голосах "против" и 33 воздержавшихся.

Говоря о председательстве Венгрии в Совете ЕС во второй половине 2024 года, Европарламент "поставил под сомнение" ее возможность выполнить эту роль, "учитывая ее несоответствие законодательству и ценностям ЕС, а также принципу искреннего сотрудничества".

В связи с этим Европарламент призвал Совет ЕС "найти надлежащее решение" вопросу председательства.

Кроме того, резолюция осуждает "антиевропейские акции" правительства Венгрии, которые имеют целью отвлечь внимание от системной коррупции и несоответствия страны европейским ценностям. Она также призывает Будапешт воплощать международные стандарты на выборах, в частности предстоящих выборах в Европарламент в 2024 году.

Депутаты также выразили обеспокоенность сообщениями о попытках правительства премьер-министра Виктора Орбана взять под контроль стратегические отрасли промышленности, а еще – отсутствие надлежащего контроля за финансовой политикой венгерского правительства.

Председательствующая на ротационной основе в Совете ЕС страна отвечает за формирование переговоров по законам ЕС.

Правительство премьер-министра Орбана в последние годы находится в почти постоянном конфликте с институтами ЕС, прежде всего из-за споров о независимости судебной власти, свободе прессы, гражданского общества и верховенства права.

В апреле лидеры почти всех политических групп в Европарламенте призвали Еврокомиссию не удовлетворять запросы Венгрии на дополнительные европейские средства из-за вопросов к демократии, верховенству права и соблюдению прав человека.