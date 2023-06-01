Зеленский: действия ВСУ в Приднестровье возможны только при согласии Молдовы

Украина не имеет права на военные действия в Приднестровье, если не будет просьбы властей Республики Молдова, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по завершению саммита Европейского политического сообщества.

Зеленский опроверг слухи, которые ходят по этому поводу, и исключил односторонние действия Украины в Приднестровье.

"Украина может реагировать и помогать только если будет запрос от властей республики Молдовы" , – заявил он.

Сначала президент отказался отвечать на поставленный дважды вопрос о том, существовал ли такой запрос со стороны Молдовы, но впоследствии вернулся к этой теме и внес ясность, заявив: "запроса не было"

Владимир Зеленский также подчеркнул, что Украина не претендует на территории Приднестровья.