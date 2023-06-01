Зеленский: действия ВСУ в Приднестровье возможны только при согласии Молдовы
Украина не имеет права на военные действия в Приднестровье, если не будет просьбы властей Республики Молдова, сообщает Европейская правда.
Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции по завершению саммита Европейского политического сообщества.
Зеленский опроверг слухи, которые ходят по этому поводу, и исключил односторонние действия Украины в Приднестровье.
"Украина может реагировать и помогать только если будет запрос от властей республики Молдовы", – заявил он.
Сначала президент отказался отвечать на поставленный дважды вопрос о том, существовал ли такой запрос со стороны Молдовы, но впоследствии вернулся к этой теме и внес ясность, заявив: "запроса не было"
Владимир Зеленский также подчеркнул, что Украина не претендует на территории Приднестровья.
"Они должны объединиться с их государством, с их историей – то есть с Молдовой", – подчеркнул президент, вспомнив, как в свое время проезжал по территории Приднестровья и удивился, когда увидел там флаги РФ, но не Молдовы.