"Может быть нокаут" — Зеленский о закрытом укрытии в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский обещает жесткую реакцию на трагический инцидент по гибели людей в Киеве возле закрытого бомбоубежища, сообщает Укринформ.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции по результатам саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

"Будут отвечать все. Реакция будет жесткой" , — сказал он, комментируя вопрос о том, какой будет его реакция по возвращении в Киев на трагический случай с закрытым бомбоубежищем в Киеве.

На уточняющий вопрос, может ли есть конкретные ответственные люди, Зеленский сказал: "Очень конкретные люди".

По словам Президента, "нужно, чтобы еще и местные власти включали голову" .

"У нас сегодня была трагедия. Люди не попали в укрытие. Но мы сейчас вернемся и поставим голову на место, обязательно" , — добавил он.

Зеленский отметил, что по возвращении в Украину нужно разобраться с деталями.

"Разберемся, обязательно люди будут отвечать за то, что люди упустили возможность попасть в бомбоубежище и, к сожалению, погибли. У нас в России этих врагов мало, у нас есть, видите ли, еще и внутренние" , — сказал он.

Уже после ответа и объявления пресс-конференции закрытой, Президент добавил еще одну фразу: "Сказал бы так: может быть нокаут ".