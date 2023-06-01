"Может быть нокаут" — Зеленский о закрытом укрытии в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский обещает жесткую реакцию на трагический инцидент по гибели людей в Киеве возле закрытого бомбоубежища, сообщает Укринформ.
Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции по результатам саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.
"Будут отвечать все. Реакция будет жесткой", — сказал он, комментируя вопрос о том, какой будет его реакция по возвращении в Киев на трагический случай с закрытым бомбоубежищем в Киеве.
На уточняющий вопрос, может ли есть конкретные ответственные люди, Зеленский сказал: "Очень конкретные люди".
По словам Президента,
"нужно, чтобы еще и местные власти включали голову".
"У нас сегодня была трагедия. Люди не попали в укрытие. Но мы сейчас вернемся и поставим голову на место, обязательно", — добавил он.
Зеленский отметил, что по возвращении в Украину нужно разобраться с деталями.
"Разберемся, обязательно люди будут отвечать за то, что люди упустили возможность попасть в бомбоубежище и, к сожалению, погибли. У нас в России этих врагов мало, у нас есть, видите ли, еще и внутренние", — сказал он.
Уже после ответа и объявления пресс-конференции закрытой, Президент добавил еще одну фразу: "Сказал бы так: может быть нокаут ".